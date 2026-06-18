Börse New York: NASDAQ Composite leichter

NASDAQ Composite-Marktbericht

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Montagmittag leichter.

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ um 1,11 Prozent auf 26.222,94 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,131 Prozent schwächer bei 26.483,31 Punkten in den Montagshandel, nach 26.517,93 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.156,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26.561,12 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 26.343,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 21.647,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19.447,41 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,86 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 29,58 Prozent auf 3,11 USD), Hooker Furniture (+ 9,68 Prozent auf 17,33 USD), Cogent Communications (+ 8,95 Prozent auf 15,46 USD), ON Semiconductor (+ 8,00 Prozent auf 131,35 USD) und BlackBerry (+ 7,22 Prozent auf 8,99 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Nissan Motor (-14,55 Prozent auf 1,88 USD), Ligand Pharmaceuticals (-7,94 Prozent auf 253,05 USD), Donegal Group B (-7,87 Prozent auf 21,06 USD), 3D Systems (-6,30 Prozent auf 3,35 USD) und VeriSign (-6,03 Prozent auf 248,67 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 9.903.573 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,452 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net