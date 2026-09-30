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NASDAQ Composite-Kursverlauf

Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich im Aufwind

Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich im Aufwind

Am Abend zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
2.50 USD -0.10 USD -3.85 %
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Cerus Corp.
2.16 EUR 0.02 EUR 0.93 %
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Cogent Communications Holdings Inc
6.21 EUR -0.03 EUR -0.51 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
7.95 EUR 0.05 EUR 0.63 %
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Donegal Group Inc. (B)
17.34 USD 1.81 USD 11.65 %
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Dorel Industries Inc.
0.83 EUR -0.03 EUR -3.49 %
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FormFactor Inc.
127.75 EUR 15.90 EUR 14.22 %
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Inter Parfums Inc.
98.85 EUR -1.75 EUR -1.74 %
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Methode Electronics Inc.
12.60 EUR 0.30 EUR 2.44 %
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Net 1 Ueps Technologies Inc.
3.58 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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NVIDIA Corp.
203.35 EUR 2.35 EUR 1.17 %
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Richardson Electronics Ltd.
15.02 EUR 0.26 EUR 1.76 %
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SIGA Technologies Inc.
3.40 USD -0.04 USD -1.16 %
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United Therapeutics Corp.
421.40 EUR -3.20 EUR -0.75 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,861.06 USD 63.52 USD 0.24 %
News | Analysen

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,24 Prozent fester bei 26.861,06 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,355 Prozent auf 26.892,80 Punkte an der Kurstafel, nach 26.797,54 Punkten am Vortag.

Bei 26.861,06 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27.108,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,277 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 26.402,42 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 26.213,72 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22.660,01 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 15,60 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27.288,79 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell United Therapeutics (+ 12,55 Prozent auf 541,89 USD), Donegal Group B (+ 11,65 Prozent auf 17,34 USD), FormFactor (+ 9,59 Prozent auf 149,31 USD), Cogent Communications (+ 6,13 Prozent auf 7,79 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 4,84 Prozent auf 4,33 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Dorel Industries (-5,08 Prozent auf 0,92 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-3,85 Prozent auf 2,50 USD), Methode Electronics (-3,84 Prozent auf 13,79 USD), Cerus (-3,64 Prozent auf 2,38 USD) und Inter Parfums (-3,59 Prozent auf 110,96 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 42.244.467 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,859 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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