NASDAQ Composite-Entwicklung

Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit leichter.

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,28 Prozent leichter bei 23.541,48 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,43 Prozent auf 23.745,86 Punkte an der Kurstafel, nach 24.089,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.884,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23.455,84 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25.955,34 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Stand von 25.980,19 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Wert von 22.872,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 1,32 Prozent zu. Bei 27.722,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell SIGA Technologies (+ 10,65 Prozent auf 2,55 USD), Geron (+ 9,86 Prozent auf 0,99 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 8,42 Prozent auf 67,85 USD), Take Two (+ 6,03 Prozent auf 221,98 USD) und Resources Connection (+ 5,41 Prozent auf 2,73 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-50,09 Prozent auf 0,35 USD), AXT (-16,99 Prozent auf 31,56 USD), Methode Electronics (-13,99 Prozent auf 9,71 USD), TTM Technologies (-13,99 Prozent auf 58,98 USD) und Richardson Electronics (-13,92 Prozent auf 14,59 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33.733.730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,566 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,88 erwartet. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 26,09 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net