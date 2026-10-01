Börse New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Plus

Index im Blick

01.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite gönnte sich zum Handelsschluss eine Verschnaufpause.

Schlussendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 26.871,60 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,489 Prozent höher bei 26.992,31 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26.861,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27.014,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.733,89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,238 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26.099,77 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 01.07.2026, einen Stand von 26.040,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22.755,16 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 15,65 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.288,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Synopsys (+ 12,78 Prozent auf 490,54 USD), Dorel Industries (+ 9,30 Prozent auf 1,01 USD), Innodata (+ 9,26 Prozent auf 71,85 USD), Bassett Furniture Industries (+ 9,10 Prozent auf 19,06 USD) und CIENA (+ 7,77 Prozent auf 379,14 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Repligen (-7,80 Prozent auf 177,23 USD), Myriad Genetics (-5,80 Prozent auf 4,06 USD), TransAct Technologies (-4,75 Prozent auf 4,61 USD), Neogen (-4,38 Prozent auf 12,24 USD) und IMAX (-4,16 Prozent auf 52,52 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 27.902.610 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,838 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Mit 17,65 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net