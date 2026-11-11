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Index im Blick

Börse New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Plus

Börse New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Plus

Der NASDAQ Composite schloss den Mittwochshandel mit Gewinnen ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
0.96 USD 0.09 USD 9.87 %
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Amkor Technology Inc.
32.81 EUR 1.67 EUR 5.36 %
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Apple Inc.
320.20 EUR 7.35 EUR 2.35 %
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AXT Inc.
43.00 EUR 7.90 EUR 22.51 %
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Century Casinos Inc.
0.53 EUR 0.01 EUR 1.92 %
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Ceva Inc.
22.60 EUR 0.80 EUR 3.67 %
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Dorel Industries Inc.
0.93 EUR 0.10 EUR 12.73 %
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FormFactor Inc.
78.10 EUR 4.64 EUR 6.32 %
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Lancaster Colony Corp.
97.00 EUR 0.50 EUR 0.52 %
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Lattice Semiconductor Corp.
102.76 EUR 2.91 EUR 2.91 %
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Net 1 Ueps Technologies Inc.
3.10 EUR 0.06 EUR 1.97 %
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Nissan Motor Co. Ltd.
1.53 EUR -0.07 EUR -4.12 %
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NVIDIA Corp.
156.52 EUR 5.06 EUR 3.34 %
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PetMed Express Inc.
0.91 EUR -0.16 EUR -14.66 %
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SIGA Technologies Inc.
3.14 USD 0.01 USD 0.32 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,466.19 USD 400.31 USD 1.6 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite gewann im NASDAQ-Handel schlussendlich 1,60 Prozent auf 25.466,19 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,53 Prozent höher bei 25.448,80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25.065,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.649,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.326,69 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 2,78 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27.366,17 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 11.08.2026, einen Stand von 26.445,45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23.468,30 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,60 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 19,49 Prozent auf 46,97 USD), FormFactor (+ 11,85 Prozent auf 95,78 USD), Amkor Technology (+ 10,53 Prozent auf 38,10 USD), Lattice Semiconductor (+ 10,36 Prozent auf 122,77 USD) und Ceva (+ 10,18 Prozent auf 26,94 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen PetMed Express (-11,98 Prozent auf 1,07 USD), Nissan Motor (-8,51 Prozent auf 1,72 USD), Century Casinos (-8,33 Prozent auf 0,55 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4,25 Prozent auf 3,38 USD) und Dorel Industries (-3,37 Prozent auf 0,97 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 61.727.518 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,569 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,09 zu Buche schlagen. Mit 19,17 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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