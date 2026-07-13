Börse New York: NASDAQ Composite mittags stärker

NASDAQ Composite-Marktbericht

14.07.26 17:59 Uhr

Das macht der NASDAQ Composite am Dienstagmittag.

Am Dienstag erhöht sich der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ um 0,83 Prozent auf 26.088,80 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,550 Prozent auf 26.015,49 Punkte an der Kurstafel, nach 25.873,18 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25.912,40 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.164,55 Zähler.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 25.888,84 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Wert von 23.639,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 20.640,33 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,28 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 14,11 Prozent auf 57,58 USD), Monolithic Power Systems (+ 7,70 Prozent auf 1.390,86 USD), Nissan Motor (+ 7,50 Prozent auf 2,15 USD), NetApp (+ 6,55 Prozent auf 174,67 USD) und Amkor Technology (+ 6,51 Prozent auf 70,36 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Biogen (-9,08 Prozent auf 190,04 USD), Donegal Group B (-7,00 Prozent auf 24,83 USD), Intuitive Surgical (-6,75 Prozent auf 379,63 USD), Lancaster Colony (-5,38 Prozent auf 107,97 USD) und ADTRAN (-5,21 Prozent auf 11,05 EUR).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8.479.279 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,483 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net