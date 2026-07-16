Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich leichter

Marktbericht

16.07.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite notierte letztendlich im Minus.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,47 Prozent tiefer bei 25.881,95 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,433 Prozent leichter bei 26.155,41 Punkten in den Handel, nach 26.269,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 25.765,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.165,37 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,791 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26.376,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 24.102,70 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, bei 20.730,49 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 11,39 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Abbott Laboratories (+ 10,71 Prozent auf 98,83 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 8,01 Prozent auf 298,41 USD), Hub Group (+ 7,55 Prozent auf 51,41 USD), Erie Indemnity (+ 7,49 Prozent auf 225,94 USD) und DexCom (+ 7,22 Prozent auf 77,98 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil AXT (-14,69 Prozent auf 45,57 USD), BlackBerry (-13,91 Prozent auf 9,16 USD), Donegal Group B (-11,92 Prozent auf 22,99 USD), TTM Technologies (-9,39 Prozent auf 130,14 USD) und Ultra Clean (-9,31 Prozent auf 92,60 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 36.422.151 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,470 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net