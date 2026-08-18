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NASDAQ Composite-Entwicklung

Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter

Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter

So bewegte sich der NASDAQ Composite am Freitag letztendlich

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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,402.42 USD -138.93 USD -0.52 %
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Der NASDAQ Composite fiel im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,52 Prozent auf 26.402,42 Punkte zurück. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,096 Prozent auf 26.515,99 Punkte an der Kurstafel, nach 26.541,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26.359,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.700,68 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,29 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24.876,91 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26.917,47 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21.705,16 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,63 Prozent. Bei 27.190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 20.690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nissan Motor (+ 12,24 Prozent auf 2,20 USD), Monro Muffler Brake (+ 5,80 Prozent auf 12,96 USD), Donegal Group B (+ 4,02 Prozent auf 24,60 USD), Amazon (+ 3,97 Prozent auf 266,43 USD) und Nice Systems (+ 3,56 Prozent auf 108,84 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil AXT (-12,39 Prozent auf 58,63 USD), Photronics (-8,36 Prozent auf 27,73 USD), FormFactor (-7,74 Prozent auf 101,70 USD), Roivant Sciences (-7,64 Prozent auf 34,71 USD) und Amkor Technology (-7,46 Prozent auf 47,88 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 49.221.829 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,356 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 19,61 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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