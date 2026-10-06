Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Grün

Index-Bewegung

06.10.26 22:32 Uhr

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,45 Prozent stärker bei 27.599,79 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,596 Prozent höher bei 27.641,17 Punkten in den Handel, nach 27.477,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 27.592,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27.722,75 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, mit 26.506,99 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26.121,16 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 22.941,67 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 18,78 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Punkte.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit CIENA (+ 13,85 Prozent auf 443,65 USD), Americas Car-Mart (+ 8,82 Prozent auf 1,07 USD), American Superconductor (+ 6,24 Prozent auf 31,85 USD), BlackBerry (+ 5,51 Prozent auf 9,58 USD) und Cogent Communications (+ 4,84 Prozent auf 9,31 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil OraSure Technologies (-8,27 Prozent auf 3,77 USD), Neogen (-8,07 Prozent auf 11,96 USD), Repligen (-7,73 Prozent auf 174,86 USD), AngioDynamics (-7,21 Prozent auf 14,42 USD) und Myriad Genetics (-6,55 Prozent auf 4,28 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23.800.425 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,123 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 17,24 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net