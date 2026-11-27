NASDAQ Composite im Blick

Der NASDAQ Composite verzeichnete zum Handelsschluss Kursgewinne.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 2,31 Prozent höher bei 24.129,50 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,58 Prozent stärker bei 23.958,46 Punkten in den Handel, nach 23.585,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24.149,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23.690,60 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,578 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 27.10.2026, mit 26.477,81 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26.541,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23.214,69 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,85 Prozent nach oben. 27.722,75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Century Casinos (+ 21,91 Prozent auf 0,31 USD), AXT (+ 13,73 Prozent auf 36,37 USD), Volvo (B) (+ 10,50 Prozent auf 32,31 USD), Methode Electronics (+ 9,31 Prozent auf 11,15 USD) und TTM Technologies (+ 8,58 Prozent auf 63,16 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-16,14 Prozent auf 0,29 USD), Dorel Industries (-14,16 Prozent auf 0,80 USD), Comtech Telecommunications (-5,58 Prozent auf 0,94 USD), Vertex Pharmaceuticals (-5,24 Prozent auf 534,57 USD) und Donegal Group B (-3,63 Prozent auf 34,29 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40.800.855 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,708 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Century Aluminum-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 22,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net