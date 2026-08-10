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Index-Bewegung

Börse New York: NASDAQ Composite schwächer

Börse New York: NASDAQ Composite schwächer

Der NASDAQ Composite verliert am Nachmittag an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akamai Inc.
101.98 EUR 6.49 EUR 6.80 %
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AXT Inc.
67.32 EUR -8.08 EUR -10.72 %
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57.96 EUR 2.80 EUR 5.08 %
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33.20 EUR 2.80 EUR 9.21 %
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8.15 EUR -0.15 EUR -1.81 %
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Donegal Group Inc. (B)
24.71 USD 0.72 USD 3.00 %
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Monro Muffler Brake Inc.
10.90 EUR 0.30 EUR 2.83 %
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Nissan Motor Co. Ltd.
1.90 EUR 0.04 EUR 2.11 %
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SIGA Technologies Inc.
2.93 USD -0.12 USD -3.93 %
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422.60 EUR 15.40 EUR 3.78 %
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120.02 EUR 5.02 EUR 4.37 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,605.36 USD -85.26 USD -0.32 %
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Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,39 Prozent tiefer bei 26.586,19 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,038 Prozent schwächer bei 26.680,44 Punkten in den Montagshandel, nach 26.690,62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26.548,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26.724,63 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26.281,61 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 26.247,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 21.450,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,42 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27.190,21 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Biomarin Pharmaceutical (+ 7,10 Prozent auf 68,34 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,72 Prozent auf 529,39 USD), Akamai (+ 6,67 Prozent auf 117,91 USD), SMC (+ 6,62 Prozent auf 485,50 USD) und Cogent Communications (+ 6,45 Prozent auf 10,56 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil AXT (-16,41 Prozent auf 74,04 USD), Ceva (-14,08 Prozent auf 33,23 USD), Nissan Motor (-13,96 Prozent auf 2,02 USD), Donegal Group B (-11,75 Prozent auf 21,17 USD) und Monro Muffler Brake (-8,17 Prozent auf 11,69 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23.241.629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,691 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,67 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
06.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG