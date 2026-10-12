DAX 25.278 +0,8%ESt50 6.201 +0,5%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,00 ±0,0%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 73.857 -1,1%Euro 1,1162 -0,3%Öl 106,8 +2,0%Gold 4.171 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Bewegung

Börse New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Verluste

Börse New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Verluste

Derzeit ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AXT Inc.
57.00 EUR -5.00 EUR -8.06 %
Charts | News | Analysen
Bassett Furniture Industries Inc.
21.87 USD 0.92 USD 4.39 %
Charts | News | Analysen
CIENA Corp.
357.80 EUR -33.50 EUR -8.56 %
Charts | News | Analysen
Comtech Telecommunications Corp.
1.04 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Consumer Portfolio Services Inc.
8.35 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Donegal Group Inc. (B)
17.10 USD -1.20 USD -6.56 %
Charts | News | Analysen
Manhattan Associates Inc.
181.40 EUR 0.30 EUR 0.17 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
202.85 EUR -2.40 EUR -1.17 %
Charts | News | Analysen
Paychex Inc.
92.89 EUR -0.73 EUR -0.78 %
Charts | News | Analysen
SIGA Technologies Inc.
3.20 USD -0.08 USD -2.44 %
Charts | News | Analysen
SMC Corp.
408.20 EUR 1.20 EUR 0.29 %
Charts | News | Analysen
SpaceX
147.50 EUR 3.52 EUR 2.44 %
Charts | News | Analysen
TTM Technologies Inc.
98.36 EUR -10.14 EUR -9.35 %
Charts | News | Analysen
Veeco Instruments Inc.
44.04 EUR -2.46 EUR -5.29 %
Charts | News | Analysen
Volvo AB (B)
28.20 EUR 0.02 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
27,244.39 USD -121.78 USD -0.45 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,45 Prozent auf 27.244,32 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,050 Prozent auf 27.352,51 Punkte an der Kurstafel, nach 27.366,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 27.233,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27.376,66 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26.333,04 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 26.281,61 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 22.204,43 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 17,25 Prozent zu. 27.722,75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 8,47 Prozent auf 1,28 USD), SMC (+ 8,43 Prozent auf 478,72 USD), Manhattan Associates (+ 6,03 Prozent auf 217,25 USD), Volvo (B) (+ 5,39 Prozent auf 32,75 USD) und Bassett Furniture Industries (+ 4,39 Prozent auf 21,87 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen TTM Technologies (-10,93 Prozent auf 107,78 USD), CIENA (-9,98 Prozent auf 404,90 USD), AXT (-9,23 Prozent auf 62,14 USD), Donegal Group B (-6,56 Prozent auf 17,10 USD) und Veeco Instruments (-5,93 Prozent auf 49,18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 10.196.284 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,931 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

2026 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.