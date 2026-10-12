Börse New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Verluste

Index-Bewegung

12.10.26 20:02 Uhr

Derzeit ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Um 20:00 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,45 Prozent auf 27.244,32 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,050 Prozent auf 27.352,51 Punkte an der Kurstafel, nach 27.366,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 27.233,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27.376,66 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26.333,04 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 26.281,61 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 22.204,43 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 17,25 Prozent zu. 27.722,75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 8,47 Prozent auf 1,28 USD), SMC (+ 8,43 Prozent auf 478,72 USD), Manhattan Associates (+ 6,03 Prozent auf 217,25 USD), Volvo (B) (+ 5,39 Prozent auf 32,75 USD) und Bassett Furniture Industries (+ 4,39 Prozent auf 21,87 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen TTM Technologies (-10,93 Prozent auf 107,78 USD), CIENA (-9,98 Prozent auf 404,90 USD), AXT (-9,23 Prozent auf 62,14 USD), Donegal Group B (-6,56 Prozent auf 17,10 USD) und Veeco Instruments (-5,93 Prozent auf 49,18 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 10.196.284 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,931 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

2026 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net