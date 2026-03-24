DAX22.301 -1,4%Est505.506 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9200 -4,1%Nas20.948 -2,2%Bitcoin57.141 -4,2%Euro1,1509 -0,3%Öl112,6 +6,3%Gold4.508 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 RENK RENK73 CTS Eventim 547030 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise klettern: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schließt im Minus -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: DAX im Wartemodus - Schwache US-Märkte & DWS als spekulative Chance (Trade PG56CH) Hot Stocks heute: DAX im Wartemodus - Schwache US-Märkte & DWS als spekulative Chance (Trade PG56CH)
Microsoft-Aktie unter Druck: Tech-Allianz startet Gegenentwurf zu Microsoft Office Microsoft-Aktie unter Druck: Tech-Allianz startet Gegenentwurf zu Microsoft Office
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance.
Wer­bung
Kursverlauf

Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich schwächer

27.03.26 22:32 Uhr
Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich schwächer | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Freitag mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Astro-Med Inc.
7,60 EUR 0,05 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Comtech Telecommunications Corp.
2,96 EUR -0,08 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geron Corp.
1,33 EUR 0,01 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Innodata Inc.
32,28 EUR -3,72 EUR -10,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lifetime Brands IncShs
3,94 EUR -0,10 EUR -2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Methanex Corp.
51,50 EUR 1,50 EUR 3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Myriad Genetics Inc.
3,94 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nortech Systems Inc.
11,83 USD 1,93 USD 19,49%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
145,48 EUR -4,04 EUR -2,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Photronics Inc.
34,70 EUR -1,30 EUR -3,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
5,30 USD 0,34 USD 6,85%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
109,25 EUR -6,75 EUR -5,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
U.S. Global Investors Inc.
2,40 EUR -0,04 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
20.948,4 PKT -459,7 PKT -2,15%
Charts|News|Analysen

Am Freitag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 2,15 Prozent leichter bei 20.948,36 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,565 Prozent leichter bei 21.287,19 Punkten, nach 21.408,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 20.909,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 21.293,50 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4,76 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 22.668,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23.593,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17.804,03 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 9,84 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.909,93 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nortech Systems (+ 19,49 Prozent auf 11,83 USD), Methanex (+ 9,69 Prozent auf 65,22 USD), SIGA Technologies (+ 6,85 Prozent auf 5,30 USD), Lifetime Brands (+ 5,34 Prozent auf 4,93 USD) und Astro-Med (+ 4,97 Prozent auf 9,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen US Global Investors (-10,53 Prozent auf 2,55 USD), Innodata (-9,46 Prozent auf 37,12 USD), Geron (-9,09 Prozent auf 1,40 USD), Comtech Telecommunications (-7,74 Prozent auf 3,10 USD) und Myriad Genetics (-7,36 Prozent auf 4,28 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 48.512.876 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,612 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,91 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Comtech Telecommunications und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Astro-Med

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Astro-Med

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen