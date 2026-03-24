Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich schwächer

Kursverlauf

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Freitag mit negativem Vorzeichen.

Am Freitag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 2,15 Prozent leichter bei 20.948,36 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,565 Prozent leichter bei 21.287,19 Punkten, nach 21.408,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 20.909,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 21.293,50 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4,76 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 22.668,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23.593,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17.804,03 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 9,84 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.909,93 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nortech Systems (+ 19,49 Prozent auf 11,83 USD), Methanex (+ 9,69 Prozent auf 65,22 USD), SIGA Technologies (+ 6,85 Prozent auf 5,30 USD), Lifetime Brands (+ 5,34 Prozent auf 4,93 USD) und Astro-Med (+ 4,97 Prozent auf 9,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen US Global Investors (-10,53 Prozent auf 2,55 USD), Innodata (-9,46 Prozent auf 37,12 USD), Geron (-9,09 Prozent auf 1,40 USD), Comtech Telecommunications (-7,74 Prozent auf 3,10 USD) und Myriad Genetics (-7,36 Prozent auf 4,28 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 48.512.876 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,612 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,91 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net