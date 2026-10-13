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NASDAQ-Handel im Fokus

Börse New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus

Börse New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus

Schlussendlich hielten sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
6.28 EUR -0.32 EUR -4.79 %
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America's Car-Mart Inc.
1.46 USD 0.15 USD 11.41 %
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Applied Materials Inc.
408.00 EUR -35.00 EUR -7.90 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.15 EUR -0.20 EUR -2.40 %
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Donegal Group Inc. (B)
18.33 USD 0.96 USD 5.53 %
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Dorel Industries Inc.
0.76 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Infosys Ltd. (spons. ADRs)
9.84 EUR 0.28 EUR 2.93 %
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JetBlue Airways Corp.
3.30 EUR -0.06 EUR -1.85 %
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NVIDIA Corp.
203.50 EUR 0.35 EUR 0.17 %
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Paychex Inc.
93.49 EUR 0.60 EUR 0.65 %
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PDF Solutions Inc.
45.60 EUR -1.40 EUR -2.98 %
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SIGA Technologies Inc.
3.08 USD -0.08 USD -2.53 %
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SMC Corp.
406.40 EUR -1.80 EUR -0.44 %
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Taylor Devices Inc.
56.33 USD -3.60 USD -6.01 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
27,204.38 USD -41.52 USD -0.15 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite schloss nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 27.204,38 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,393 Prozent leichter bei 27.138,73 Punkten in den Handel, nach 27.245,90 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 27.116,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 27.277,88 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26.333,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25.873,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.694,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 17,08 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 11,41 Prozent auf 1,47 USD), Dorel Industries (+ 7,89 Prozent auf 1,01 USD), SMC (+ 5,97 Prozent auf 467,06 USD), Donegal Group B (+ 5,53 Prozent auf 18,33 USD) und Infosys (+ 5,26 Prozent auf 11,40 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen PDF Solutions (-9,62 Prozent auf 47,62 USD), JetBlue Airways (-7,46 Prozent auf 3,35 USD), Applied Materials (-6,69 Prozent auf 464,24 USD), Taylor Devices (-6,01 Prozent auf 56,33 USD) und ADTRAN (-4,43 Prozent auf 6,13 EUR).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 25.315.282 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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