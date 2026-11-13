Börse New York: NASDAQ Composite zum Start in der Verlustzone

NASDAQ Composite-Marktbericht

Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am Freitagmorgen wieder ab.

Um 15:57 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,68 Prozent tiefer bei 25.194,06 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25.408,00 Zählern und damit 0,165 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25.366,09 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25.423,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.175,77 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,68 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 27.204,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26.803,03 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 22.870,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,43 Prozent zu Buche. Bei 27.722,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Punkte.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Modine Manufacturing (+ 33,23 Prozent auf 141,36 USD), AAON (+ 5,06 Prozent auf 82,79 USD), Monro Muffler Brake (+ 3,33 Prozent auf 10,70 USD), Nortech Systems (+ 3,11 Prozent auf 11,26 USD) und Americas Car-Mart (+ 2,98 Prozent auf 0,96 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Donegal Group B (-14,01 Prozent auf 24,00 USD), inTest (-7,70 Prozent auf 13,55 USD), Century Casinos (-6,26 Prozent auf 0,56 USD), Consumer Portfolio Services (-5,22 Prozent auf 9,26 USD) und SMC (-4,25 Prozent auf 372,29 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 19.764.674 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,672 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,21 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 20,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net