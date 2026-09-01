Börse New York: Pluszeichen im S&P 500

S&P 500 aktuell

02.09.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Um 17:57 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,49 Prozent fester bei 7.668,57 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 61,765 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,120 Prozent auf 7.640,60 Punkte an der Kurstafel, nach 7.631,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7.633,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.681,19 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 0,376 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 7.489,72 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 7.609,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der S&P 500 bei 6.415,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,81 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.816,70 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Reddit (+ 6,60 Prozent auf 154,19 USD), Cerebras Systems (+ 6,60 Prozent auf 184,01 USD), Lumen Technologies (+ 6,50 Prozent auf 6,80 USD), Charter A (+ 6,16 Prozent auf 155,20 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 6,04 Prozent auf 11,41 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Palo Alto Networks (-8,57 Prozent auf 331,06 USD), Edison International (-6,79 Prozent auf 54,81 USD), Palantir (-6,63 Prozent auf 168,00 USD), Datadog A (-5,29 Prozent auf 212,00 USD) und Fortinet (-4,56 Prozent auf 154,47 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 12.940.288 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,598 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Mit 13,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net