Börse New York: S&P 500 am Mittag mit Abgaben

S&P 500 im Fokus

30.10.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 zeigt sich am Freitag mit negativem Vorzeichen.

Um 17:57 Uhr sinkt der S&P 500 im NYSE-Handel um 1,82 Prozent auf 7.580,09 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 64,179 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,04 Prozent auf 7.639,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7.720,39 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.576,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.637,48 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,780 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.651,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.437,63 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 6.822,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,48 Prozent auf 912,76 USD), Global Payments (+ 11,46 Prozent auf 95,54 USD), T-Mobile US (+ 7,90 Prozent auf 158,92 USD), CoStar Group (+ 5,90 Prozent auf 29,80 USD) und Erie Indemnity (+ 5,67 Prozent auf 265,00 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Intel (-29,46 Prozent auf 64,95 USD), Reddit (-29,18 Prozent auf 91,78 USD), Illumina (-18,25 Prozent auf 237,13 USD), Twilio A (-17,39 Prozent auf 199,84 USD) und Datadog A (-13,67 Prozent auf 229,49 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 49.686.640 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,604 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net