Index-Performance im Blick

Der S&P 500 gibt am Nachmittag nach.

Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,44 Prozent tiefer bei 7.217,85 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61,871 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,931 Prozent stärker bei 7.391,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.323,63 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.415,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.193,83 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 3,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.690,73 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 19.08.2026, den Wert von 7.707,98 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 6.642,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,24 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Everpure A (+ 8,76 Prozent auf 109,56 USD), Palo Alto Networks (+ 5,93 Prozent auf 360,09 USD), Western Digital (+ 4,10 Prozent auf 300,00 USD), Intel (+ 3,03 Prozent auf 56,33 USD) und Seagate Technology (+ 2,94 Prozent auf 531,05 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Williams-Sonoma (-14,13 Prozent auf 223,34 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-8,91 Prozent auf 482,88 USD), Robert Half (-6,16 Prozent auf 38,36 USD), Under Armour (-5,67 Prozent auf 4,58 USD) und DXC Technology (-5,57 Prozent auf 13,57 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 38.346.323 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,660 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Mit 14,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net