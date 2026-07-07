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Kursentwicklung im Fokus

Börse New York: S&P 500 am Nachmittag mit Abgaben

Börse New York: S&P 500 am Nachmittag mit Abgaben

Mit dem S&P 500 geht es derzeit abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akamai Inc.
107.56 EUR 7.14 EUR 7.11 %
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Arista Networks Inc Registered Shs
156.00 EUR 11.00 EUR 7.59 %
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Baker Hughes Inc.
50.40 EUR 3.42 EUR 7.28 %
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Bath & Body Works
17.45 EUR -1.89 EUR -9.77 %
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Broadcom
343.80 EUR 18.05 EUR 5.54 %
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DXC Technology
8.80 EUR 0.12 EUR 1.44 %
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Global Payments Inc.
67.80 EUR 0.80 EUR 1.19 %
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Moderna Inc
66.20 EUR -3.44 EUR -4.94 %
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NVIDIA Corp.
178.64 EUR 6.90 EUR 4.02 %
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Perrigo Company PLC
9.63 EUR 0.08 EUR 0.82 %
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Phillips 66
163.10 EUR 6.80 EUR 4.35 %
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Synchrony Financial
65.44 EUR -1.20 EUR -1.80 %
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Western Union Company
6.92 EUR -0.08 EUR -1.14 %
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Indizes
S&P 500
7,476.99 USD -26.86 USD -0.36 %
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Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,47 Prozent tiefer bei 7.468,62 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,632 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,552 Prozent leichter bei 7.462,46 Punkten, nach 7.503,85 Punkten am Vortag.

Bei 7.487,41 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7.421,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0,511 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 08.06.2026, einen Stand von 7.405,73 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.782,81 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.225,52 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,90 Prozent. Bei 7.620,90 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Akamai (+ 7,83 Prozent auf 123,33 USD), Arista Networks (+ 6,48 Prozent auf 177,25 USD), Broadcom (+ 5,11 Prozent auf 389,72 USD), Baker Hughes (+ 4,46 Prozent auf 56,90 USD) und Phillips 66 (+ 4,33 Prozent auf 186,59 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Moderna (-6,92 Prozent auf 74,25 USD), Synchrony Financial (-5,39 Prozent auf 71,45 USD), Bath Body Works (-5,38 Prozent auf 19,51 USD), Global Payments (-5,26 Prozent auf 73,51 USD) und Perrigo Company (-5,18 Prozent auf 10,61 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14.979.331 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,143 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets