Börse New York: S&P 500 am Nachmittag mit Abgaben

Kursentwicklung im Fokus

20:02

Mit dem S&P 500 geht es derzeit abwärts.

Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,47 Prozent tiefer bei 7.468,62 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,632 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,552 Prozent leichter bei 7.462,46 Punkten, nach 7.503,85 Punkten am Vortag.

Bei 7.487,41 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7.421,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0,511 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 08.06.2026, einen Stand von 7.405,73 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.782,81 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.225,52 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,90 Prozent. Bei 7.620,90 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Akamai (+ 7,83 Prozent auf 123,33 USD), Arista Networks (+ 6,48 Prozent auf 177,25 USD), Broadcom (+ 5,11 Prozent auf 389,72 USD), Baker Hughes (+ 4,46 Prozent auf 56,90 USD) und Phillips 66 (+ 4,33 Prozent auf 186,59 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Moderna (-6,92 Prozent auf 74,25 USD), Synchrony Financial (-5,39 Prozent auf 71,45 USD), Bath Body Works (-5,38 Prozent auf 19,51 USD), Global Payments (-5,26 Prozent auf 73,51 USD) und Perrigo Company (-5,18 Prozent auf 10,61 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14.979.331 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,143 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net