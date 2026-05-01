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Börse New York: S&P 500 beendet den Mittwochshandel im Plus

20.05.26 22:32 Uhr
Börse New York: S&P 500 beendet den Mittwochshandel im Plus | finanzen.net

Der S&P 500 befand sich letztendlich im Aufwärtstrend.

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Indizes
S&P 500
7.433,0 PKT 79,4 PKT 1,08%
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Der S&P 500 erhöhte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 1,08 Prozent auf 7.432,97 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 60,703 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7.375,72 Zählern und damit 0,301 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7.353,61 Punkte).

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7.435,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.357,46 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,241 Prozent zu. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 7.109,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.909,51 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, stand der S&P 500 noch bei 5.940,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,38 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.517,12 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Alaska Air Group (+ 10,05 Prozent auf 39,85 USD), United Airlines (+ 9,99 Prozent auf 98,02 USD), Super Micro Computer (+ 9,49 Prozent auf 33,46 USD), Delta Air Lines (+ 9,39 Prozent auf 74,12 USD) und Norwegian Cruise Line (+ 8,38 Prozent auf 16,03 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Hasbro (-8,83 Prozent auf 88,60 USD), CME Group A (-4,05 Prozent auf 290,12 USD), Intuit (-3,95 Prozent auf 383,93 USD), Analog Devices (-3,92 Prozent auf 398,05 USD) und Dow (-3,90 Prozent auf 36,27 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 38.536.291 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,644 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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