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Börse New York: S&P 500 bewegt sich am Mittag im Plus

24.04.26 17:59 Uhr
Börse New York: S&P 500 bewegt sich am Mittag im Plus | finanzen.net

Aktuell zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

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S&P 500
7.155,1 PKT 46,7 PKT 0,66%
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Am Freitag tendiert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,76 Prozent höher bei 7.162,31 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 57,753 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,363 Prozent fester bei 7.134,21 Punkten, nach 7.108,40 Punkten am Vortag.

Bei 7.164,45 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7.112,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,636 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 24.03.2026, einen Stand von 6.556,37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, stand der S&P 500 bei 6.915,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, betrug der S&P 500-Kurs 5.484,77 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4,43 Prozent. Bei 7.164,45 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Intel (+ 23,23 Prozent auf 82,29 USD), Organon Company (+ 22,67 Prozent auf 10,55 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 13,83 Prozent auf 347,56 USD), Synopsys (+ 9,45 Prozent auf 500,00 USD) und QUALCOMM (+ 9,35 Prozent auf 146,48 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Charter A (-22,53 Prozent auf 187,30 USD), Comcast (-8,28 Prozent auf 29,02 USD), HCA (-7,52 Prozent auf 438,36 USD), Robert Half (-5,70 Prozent auf 25,65 USD) und VeriSign (-5,50 Prozent auf 261,73 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 34.676.252 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,214 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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