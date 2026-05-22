Börse New York: S&P 500-Börsianer greifen am Dienstagmittag zu

Index im Fokus

Der S&P 500 gewinnt derzeit an Fahrt.

Am Dienstag erhöht sich der S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE um 0,38 Prozent auf 7.501,97 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 60,920 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,536 Prozent stärker bei 7.513,53 Punkten, nach 7.473,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.539,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7.501,40 Punkten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Stand von 7.165,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.908,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.802,82 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 9,38 Prozent zu Buche. Bei 7.539,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Micron Technology (+ 16,51 Prozent auf 874,98 USD), AppLovin (+ 9,86 Prozent auf 529,15 USD), Western Digital (+ 9,69 Prozent auf 531,20 USD), Amphenol (+ 8,05 Prozent auf 142,69 USD) und Sandisk (+ 7,31 Prozent auf 1.586,75 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil AutoZone (-11,58 Prozent auf 3.011,89 USD), Tractor Supply (-5,66 Prozent auf 29,83 USD), Advance Auto Parts (-4,92 Prozent auf 55,10 USD), O Reilly Automotive (-3,94 Prozent auf 88,13 USD) und Lumentum (-3,92 Prozent auf 909,74 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16.163.675 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,478 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 10,94 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net