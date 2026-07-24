Börse New York: S&P 500 fällt am Mittag zurück

Kursentwicklung im Fokus

27.07.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 bewegt sich am Mittag kaum.

Am Montag tendiert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,20 Prozent leichter bei 7.396,99 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 61,049 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,808 Prozent stärker bei 7.471,84 Punkten in den Handel, nach 7.411,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.480,57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.386,55 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der S&P 500 7.354,02 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.173,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.388,64 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,85 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Robert Half (+ 9,97 Prozent auf 38,81 USD), Tyson Foods (+ 7,36 Prozent auf 61,68 USD), Gartner (+ 7,05 Prozent auf 150,41 USD), CoStar Group (+ 6,94 Prozent auf 29,58 USD) und Tyler Technologies (+ 6,79 Prozent auf 317,33 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Sandisk (-11,55 Prozent auf 1.270,70 USD), Coherent (-8,53 Prozent auf 258,30 USD), Lam Research (-8,40 Prozent auf 279,58 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,86 Prozent auf 480,93 USD) und Lumentum (-7,85 Prozent auf 703,13 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12.884.852 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,385 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11,41 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net