Index im Blick

Der S&P 500 sinkt am dritten Tag der Woche.

Um 17:57 Uhr verliert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,62 Prozent auf 7.295,11 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,442 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,140 Prozent höher bei 7.350,83 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7.340,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.367,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.285,76 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 2,91 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7.659,44 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.691,76 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6.617,32 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,37 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell TJX Cos (+ 10,10 Prozent auf 142,97 USD), Take Two (+ 8,13 Prozent auf 220,50 USD), Under Armour (+ 5,70 Prozent auf 4,73 USD), Target (+ 5,70 Prozent auf 168,63 USD) und Generac (+ 5,67 Prozent auf 197,60 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Humana (-9,18 Prozent auf 402,62 USD), Cerebras Systems (-8,47 Prozent auf 95,36 USD), Newmont (-7,84 Prozent auf 102,54 USD), Freeport-McMoRan (-7,65 Prozent auf 51,07 USD) und UnitedHealth (-7,64 Prozent auf 359,92 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 34.752.654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,75 Prozent.

Redaktion Finanzen.net