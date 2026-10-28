Börse New York: S&P 500 legt schlussendlich zu

S&P 500-Performance im Fokus

28.10.26 22:32 Uhr

Für den S&P 500 ging es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Zum Handelsende notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,28 Prozent stärker bei 7.743,98 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 64,024 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,178 Prozent auf 7.736,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7.722,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.758,43 Punkte, das Tagestief hingegen 7.718,37 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.683,69 Punkte. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der S&P 500 7.428,78 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.890,89 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,91 Prozent. Bei 7.844,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Vertiv (+ 16,48 Prozent auf 242,94 USD), Flex (+ 11,61 Prozent auf 93,03 USD), Oracle (+ 10,73 Prozent auf 144,54 USD), Sandisk (+ 7,66 Prozent auf 1.404,77 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 6,62 Prozent auf 75,82 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil F5 Networks (-20,43 Prozent auf 365,53 USD), CoStar Group (-13,96 Prozent auf 27,54 USD), CH Robinson Worldwide (-11,14 Prozent auf 127,60 USD), Baker Hughes (-7,36 Prozent auf 54,66 USD) und Old Dominion Freight Line (-7,33 Prozent auf 173,32 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27.347.909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,724 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 15,25 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net