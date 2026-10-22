Börse New York: S&P 500 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

NYSE-Handel im Fokus

22.10.26 22:32 Uhr

So performte der S&P 500 am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1,21 Prozent schwächer bei 7.663,43 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 64,023 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7.689,54 Zählern und damit 0,872 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7.757,17 Punkte).

Bei 7.702,94 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7.637,36 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,511 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, notierte der S&P 500 bei 7.764,64 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 7.498,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, stand der S&P 500 noch bei 6.699,40 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,74 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Allegion (+ 11,02 Prozent auf 176,52 USD), Roper Technolgies (+ 9,73 Prozent auf 436,23 USD), Robert Half (+ 8,78 Prozent auf 37,68 USD), Lennar (+ 8,69 Prozent auf 84,45 USD) und Blackstone (+ 8,38 Prozent auf 118,75 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Moderna (-17,57 Prozent auf 202,63 USD), Coherent (-12,51 Prozent auf 207,82 USD), Lam Research (-11,76 Prozent auf 230,15 USD), Lumentum (-11,54 Prozent auf 752,54 USD) und Flex (-11,08 Prozent auf 76,69 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 37.745.618 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,642 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net