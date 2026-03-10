DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin61.083 +1,5%Euro1,1570 -0,3%Öl93,62 +2,4%Gold5.177 -0,2%
Börse New York: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Am Mittwochabend herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Schlussendlich schloss der S&P 500 am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 6.775,80 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 54,978 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,085 Prozent auf 6.787,23 Punkte an der Kurstafel, nach 6.781,48 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.745,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6.811,15 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1,13 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wurde der S&P 500 mit 6.941,47 Punkten berechnet. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 6.901,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.572,07 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,21 Prozent nach unten. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.636,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell The Mosaic (+ 10,08 Prozent auf 29,15 USD), Oracle (+ 9,18 Prozent auf 163,12 USD), CF Industries (+ 9,16 Prozent auf 120,13 USD), Valero Energy (+ 6,46 Prozent auf 231,05 USD) und Sandisk (+ 5,90 Prozent auf 655,43 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Campbell Soup (-7,05 Prozent auf 22,94 USD), ConAgra Foods (-6,08 Prozent auf 16,98 USD), International Flavors Fragrances (-5,67 Prozent auf 68,72 USD), McCormick (-5,46 Prozent auf 59,93 USD) und Brown-Forman B (-4,65 Prozent auf 24,22 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 35.962.329 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,865 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Perrigo Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,52 Prozent.

Redaktion finanzen.net

