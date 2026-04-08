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S&P 500-Kursentwicklung

Börse New York: S&P 500 letztendlich in der Gewinnzone

09.04.26 22:32 Uhr
Börse New York: S&P 500 letztendlich in der Gewinnzone | finanzen.net

Mit dem S&P 500 ging es am vierten Tag der Woche aufwärts.

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Indizes
S&P 500
6.824,7 PKT 41,9 PKT 0,62%
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Im S&P 500 ging es im NYSE-Handel schlussendlich um 0,62 Prozent aufwärts auf 6.824,66 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 53,560 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,117 Prozent leichter bei 6.774,90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.782,81 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.835,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6.761,55 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 3,60 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.795,99 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.966,28 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 09.04.2025, mit 5.456,90 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,493 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Organon Company (+ 17,92 Prozent auf 6,91 USD), Brown-Forman B (+ 12,89 Prozent auf 30,31 USD), Sandisk (+ 9,05 Prozent auf 851,57 USD), Constellation Brands A (+ 8,53 Prozent auf 163,07 USD) und Amazon (+ 5,60 Prozent auf 233,65 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Texas Pacific Land (-15,68 Prozent auf 377,97 USD), ServiceNow (-7,86 Prozent auf 89,81 USD), Palantir (-7,30 Prozent auf 130,49 USD), Intuit (-7,14 Prozent auf 361,69 USD) und Datadog A (-6,45 Prozent auf 108,98 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 33.283.567 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 3,711 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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