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S&P 500 aktuell

Börse New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen

01.06.26 22:32 Uhr
Börse New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen | finanzen.net

S&P 500-Kurs am Montag zum Handelsschluss.

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7.600,0 PKT 19,9 PKT 0,26%
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Zum Handelsende legte der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,26 Prozent auf 7.599,96 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,631 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,121 Prozent schwächer bei 7.570,92 Punkten, nach 7.580,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7.562,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.617,66 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.230,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.878,88 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der S&P 500 mit 5.911,69 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10,81 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.617,66 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell MGM Resorts International (+ 16,08 Prozent auf 50,69 USD), CDW (+ 12,38 Prozent auf 140,98 USD), Datadog A (+ 12,19 Prozent auf 277,49 USD), Gartner (+ 10,72 Prozent auf 179,59 USD) und Dell Technologies (+ 10,70 Prozent auf 465,96 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil FedEx (-17,79 Prozent auf 338,49 USD), Cerebras Systems (-10,00 Prozent auf 213,28 USD), QUALCOMM (-8,78 Prozent auf 228,99 USD), Bath Body Works (-6,94 Prozent auf 18,63 USD) und Under Armour (-6,46 Prozent auf 5,36 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 53.749.730 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,380 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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