Börse New York: S&P 500 liegt nachmittags im Plus

S&P 500-Entwicklung

Kaum verändert zeigt sich der S&P 500 am Nachmittag.

Um 20:00 Uhr springt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,08 Prozent auf 7.569,31 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,273 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,165 Prozent auf 7.576,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7.563,63 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7.563,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.599,38 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,766 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der S&P 500 7.135,95 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 6.878,88 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 29.05.2025, einen Stand von 5.912,17 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,36 Prozent. Bei 7.599,38 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Dell Technologies (+ 28,20 Prozent auf 406,45 USD), NetApp (+ 26,52 Prozent auf 180,16 USD), ServiceNow (+ 13,80 Prozent auf 123,74 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 11,67 Prozent auf 42,67 USD) und Salesforce (+ 9,95 Prozent auf 193,70 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Gap (-17,60 Prozent auf 20,60 USD), Coherent (-8,34 Prozent auf 345,51 USD), Costco Wholesale (-4,60 Prozent auf 949,38 USD), VF (-4,24 Prozent auf 17,17 USD) und Autodesk (-4,14 Prozent auf 230,98 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 17.026.379 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,416 Bio. Euro heraus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net