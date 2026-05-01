Börse New York: S&P 500 notiert im Minus

S&P 500-Entwicklung

Mit dem S&P 500 geht es am ersten Tag der Woche abwärts.

Um 17:57 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,37 Prozent auf 7.203,59 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 58,716 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7.221,37 Zählern und damit 0,121 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7.230,12 Punkte).

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.244,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.193,04 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der S&P 500 6.582,69 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.882,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der S&P 500 bei 5.686,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,03 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.272,52 Punkten. 6.316,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Micron Technology (+ 7,18 Prozent auf 581,15 USD), Coinbase (+ 6,49 Prozent auf 203,67 USD), eBay (+ 5,44) Prozent auf 109,73 USD), Oracle (+ 5,37 Prozent auf 181,05 USD) und Moderna (+ 5,05 Prozent auf 47,66 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen United Parcel Service (-9,81 Prozent auf 97,02 USD), FedEx (-9,24 Prozent auf 357,28 USD), CH Robinson Worldwide (-9,12 Prozent auf 161,13 USD), Norwegian Cruise Line (-8,61 Prozent auf 17,19 USD) und Expeditors International of Washington (-6,36 Prozent auf 137,86 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 10.844.705 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net