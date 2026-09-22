Börse New York: S&P 500 pendelt letztendlich um seinen Schlusskurs vom Freitag

Index-Performance im Fokus

22.09.26 22:32 Uhr

So performte der S&P 500 am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Letztendlich ging der S&P 500 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 7.764,64 Punkten aus dem Dienstagshandel. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,456 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,068 Prozent auf 7.769,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7.764,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7.782,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.756,26 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 7.674,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.472,79 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 6.693,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,21 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Monolithic Power Systems (+ 8,06 Prozent auf 1.380,62 USD), Sandisk (+ 6,82 Prozent auf 1.887,04 USD), Lennar (+ 6,38 Prozent auf 83,06 USD), Moderna (+ 5,56 Prozent auf 182,56 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5,40 Prozent auf 9,95 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil NortonLifeLock (-6,38 Prozent auf 27,29 USD), Royal Caribbean Cruises (-6,14 Prozent auf 234,89 USD), Charles Schwab (-6,11 Prozent auf 100,35 USD), Allstate (-5,50 Prozent auf 229,50 USD) und Charter A (-4,94 Prozent auf 117,26 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 28.034.345 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,674 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,73 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net