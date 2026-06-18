Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Montagmittag leichter

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 notiert am Montagmittag im negativen Bereich.

Am Montag verliert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,34 Prozent auf 7.474,92 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,078 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,058 Prozent höher bei 7.504,94 Punkten in den Handel, nach 7.500,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.530,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7.461,04 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 22.05.2026, den Stand von 7.473,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 6.506,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 5.967,84 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8,99 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.620,90 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 16,08 Prozent auf 35,59 USD), Skyworks Solutions (+ 8,92 Prozent auf 78,91 USD), AbbVie (+ 6,70 Prozent auf 231,00 USD), Qorvo (+ 6,02 Prozent auf 104,34 USD) und Sandisk (+ 5,57 Prozent auf 2.306,41 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Moderna (-7,21 Prozent auf 59,35 USD), Robert Half (-6,30 Prozent auf 29,60 USD), DXC Technology (-6,05 Prozent auf 8,08 USD), VeriSign (-6,03 Prozent auf 248,67 USD) und Alphabet C (ex Google) (-5,83 Prozent auf 346,05 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Super Micro Computer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 11.294.603 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,452 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12,87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net