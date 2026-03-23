DAX22.637 -0,1%Est505.581 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0400 -2,9%Nas21.762 -0,8%Bitcoin60.447 -0,9%Euro1,1608 -0,1%Öl99,32 -0,7%Gold4.474 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX beendet volatilen Handelstag stabil -- US-Börsen tiefer -- Palantir, ApolIo, Xiaomi, Siemens Energy, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Vorwürfe gegen Teslas Autopilot - neue Anschuldigungen gegen Musk Tesla-Aktie im Fokus: Vorwürfe gegen Teslas Autopilot - neue Anschuldigungen gegen Musk
NVIDIA-Aktie: Neue Konkurrenz - Astera Labs im Fokus nach Jim Cramers KI-Empfehlung NVIDIA-Aktie: Neue Konkurrenz - Astera Labs im Fokus nach Jim Cramers KI-Empfehlung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Bewegung

Börse New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter

24.03.26 22:32 Uhr
Börse New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter | finanzen.net

Der S&P 500 verlor zum Handelsende an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coherent Corp.
232,00 EUR 4,00 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
156,08 EUR -17,32 EUR -9,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Corning Inc.
123,50 EUR 8,24 EUR 7,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dell Technologies
152,82 EUR 10,84 EUR 7,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
61,60 EUR -6,60 EUR -9,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Gartner Inc.
139,70 EUR 2,50 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hewlett Packard Enterprise Co.
20,10 EUR 1,74 EUR 9,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
686,20 EUR 53,20 EUR 8,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
152,54 EUR 1,34 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Perrigo Company PLC
8,10 EUR 0,28 EUR 3,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
159,00 EUR -8,60 EUR -5,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Trade Desk Inc (A)
19,25 EUR -1,80 EUR -8,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.556,4 PKT -24,6 PKT -0,37%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag gab der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0,37 Prozent auf 6.556,37 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 53,017 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,675 Prozent auf 6.536,60 Punkte an der Kurstafel, nach 6.581,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6.595,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.525,11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.02.2026, stand der S&P 500 noch bei 6.890,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.932,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.767,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 4,40 Prozent nach. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.473,52 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Lumentum (+ 10,02 Prozent auf 801,99 USD), Corning (+ 8,43 Prozent auf 142,01 USD), Dell Technologies (+ 7,49 Prozent auf 176,91 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7,08 Prozent auf 23,90 USD) und Coherent (+ 6,78 Prozent auf 272,33 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Estée Lauder Companies (-9,85 Prozent auf 71,48 USD), Coinbase (-9,76 Prozent auf 181,04 USD), Gartner (-6,89 Prozent auf 151,38 USD), The Trade Desk A (-6,72 Prozent auf 22,34 USD) und Salesforce (-6,23 Prozent auf 183,02 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 34.509.354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,677 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12,07 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Perrigo Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Coherent und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coherent

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coherent

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen