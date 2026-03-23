Börse New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter

Index-Bewegung

Der S&P 500 verlor zum Handelsende an Boden.

Am Dienstag gab der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0,37 Prozent auf 6.556,37 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 53,017 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,675 Prozent auf 6.536,60 Punkte an der Kurstafel, nach 6.581,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6.595,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.525,11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.02.2026, stand der S&P 500 noch bei 6.890,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.932,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.767,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 4,40 Prozent nach. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.473,52 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Lumentum (+ 10,02 Prozent auf 801,99 USD), Corning (+ 8,43 Prozent auf 142,01 USD), Dell Technologies (+ 7,49 Prozent auf 176,91 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7,08 Prozent auf 23,90 USD) und Coherent (+ 6,78 Prozent auf 272,33 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Estée Lauder Companies (-9,85 Prozent auf 71,48 USD), Coinbase (-9,76 Prozent auf 181,04 USD), Gartner (-6,89 Prozent auf 151,38 USD), The Trade Desk A (-6,72 Prozent auf 22,34 USD) und Salesforce (-6,23 Prozent auf 183,02 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 34.509.354 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,677 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12,07 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Perrigo Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net