Börse New York: S&P 500 schließt mit Verlusten

Kursentwicklung

Der S&P 500 bewegte sich am Abend auf rotem Terrain.

Schlussendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,57 Prozent tiefer bei 7.511,35 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 60,525 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,092 Prozent auf 7.561,22 Punkte an der Kurstafel, nach 7.554,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7.564,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.508,68 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.408,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.699,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.033,11 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9,52 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Bath Body Works (+ 8,27 Prozent auf 21,07 USD), Take Two (+ 6,35 Prozent auf 229,97 USD), Moderna (+ 6,27 Prozent auf 55,40 USD), DXC Technology (+ 4,77 Prozent auf 9,23 USD) und Western Digital (+ 4,22 Prozent auf 681,08 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Monolithic Power Systems (-9,29 Prozent auf 1.498,77 USD), Lumentum (-8,55 Prozent auf 875,36 USD), Intel (-8,45 Prozent auf 117,05 USD), Coherent (-7,50 Prozent auf 382,81 USD) und KLA-Tencor (-7,44 Prozent auf 237,33 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41.800.684 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,286 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net