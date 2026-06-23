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NYSE-Handel im Blick

Börse New York: S&P 500 steigt zum Handelsstart

24.06.26 16:00 Uhr
Börse New York: S&P 500 steigt zum Handelsstart | finanzen.net

Wie bereits am Vortag richtet sich der S&P 500 auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cerebras Systems Inc
196,40 USD -30,32 USD -13,37%
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D.R. Horton Inc.
136,95 EUR -0,55 EUR -0,40%
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216,15 EUR 9,20 EUR 4,45%
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First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
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56,20 EUR -1,30 EUR -2,26%
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IQVIA Holdings Inc Registered Shs
149,90 EUR -0,80 EUR -0,53%
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Lennar Corp.
76,36 EUR -0,82 EUR -1,06%
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NVIDIA Corp.
175,74 EUR -1,20 EUR -0,68%
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PulteGroup Inc
111,10 EUR 2,15 EUR 1,97%
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QUALCOMM Inc.
181,04 EUR 2,76 EUR 1,55%
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Robinhood
87,16 EUR -3,44 EUR -3,80%
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Synchrony Financial
65,58 EUR 0,50 EUR 0,77%
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Western Digital Corp.
570,30 EUR -14,20 EUR -2,43%
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Western Union Company
6,13 EUR 0,03 EUR 0,56%
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Indizes
S&P 500
7.389,7 PKT 24,2 PKT 0,33%
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Am Mittwoch notiert der S&P 500 um 15:57 Uhr via NYSE 0,36 Prozent stärker bei 7.391,67 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 62,050 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,155 Prozent höher bei 7.376,91 Punkten in den Handel, nach 7.365,46 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7.405,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.370,45 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 1,45 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, mit 7.473,47 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, lag der S&P 500 noch bei 6.556,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.092,18 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,77 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell PulteGroup (+ 6,94 Prozent auf 135,33 USD), DR Horton (+ 6,58 Prozent auf 166,35 USD), Lennar (+ 6,57 Prozent auf 93,09 USD), IQVIA (+ 6,33 Prozent auf 182,13 USD) und Expedia (+ 6,29 Prozent auf 260,49 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Cerebras Systems (-14,96 Prozent auf 192,80 USD), Robinhood (-4,66 Prozent auf 98,44 USD), Western Digital (-4,51 Prozent auf 640,53 USD), Freeport-McMoRan (-4,32 Prozent auf 61,62 USD) und QUALCOMM (-4,28 Prozent auf 195,39 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.020.224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,443 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 13,13 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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