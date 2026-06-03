Börse New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste

S&P 500-Kursentwicklung

Der S&P 500 zeigte sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,74 Prozent tiefer bei 7.553,68 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 61,872 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,156 Prozent leichter bei 7.597,93 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7.609,78 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.605,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7.551,22 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,377 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.230,12 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.816,63 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 03.06.2025, mit 5.970,37 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10,14 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Texas Pacific Land (+ 9,69 Prozent auf 406,76 USD), Moderna (+ 7,49 Prozent auf 49,06 USD), Sandisk (+ 6,71 Prozent auf 1.831,50 USD), Incyte (+ 6,22 Prozent auf 97,98 USD) und United Rentals (+ 6,21 Prozent auf 1.056,58 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Cerebras Systems (-9,12 Prozent auf 214,94 USD), Lumentum (-8,86 Prozent auf 938,00 USD), DXC Technology (-8,50 Prozent auf 9,15 USD), Global Payments (-8,35 Prozent auf 67,85 USD) und Charter A (-8,03 Prozent auf 129,01 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 39.652.703 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,673 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net