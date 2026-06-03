DAX24.796 -1,3%Est506.054 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 -4,0%Nas26.854 -0,9%Bitcoin55.160 -3,9%Euro1,1611 +0,1%Öl97,39 +1,5%Gold4.463 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt deutlich unter 25.000 Punkten -- Dow letztlich in Rot -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel hoch -- Beige Book, Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Goldpreis wieder auf Rekordkurs? Experte sieht nächste Rally bereits anlaufen Goldpreis wieder auf Rekordkurs? Experte sieht nächste Rally bereits anlaufen
Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500-Kursentwicklung

Börse New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste

03.06.26 22:33 Uhr
Börse New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste | finanzen.net

Der S&P 500 zeigte sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cerebras Systems Inc
214,94 USD -21,58 USD -9,12%
Charts|News|Analysen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
111,00 EUR -9,48 EUR -7,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DXC Technology
8,23 EUR -0,87 EUR -9,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Global Payments Inc.
55,40 EUR -9,20 EUR -14,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Incyte Corp.
78,80 EUR -2,74 EUR -3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
811,30 EUR -77,40 EUR -8,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Moderna Inc
41,73 EUR 2,68 EUR 6,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
185,90 EUR -4,86 EUR -2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
1.570,00 EUR 80,00 EUR 5,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Texas Pacific Land Corp Registered Shs
318,40 EUR 3,40 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Rentals Inc.
898,80 EUR 48,80 EUR 5,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
W. R. Berkley Corp.
55,70 EUR 0,84 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
6,84 EUR -0,10 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7.553,7 PKT -56,1 PKT -0,74%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,74 Prozent tiefer bei 7.553,68 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 61,872 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,156 Prozent leichter bei 7.597,93 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7.609,78 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.605,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7.551,22 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,377 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.230,12 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.816,63 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 03.06.2025, mit 5.970,37 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10,14 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Texas Pacific Land (+ 9,69 Prozent auf 406,76 USD), Moderna (+ 7,49 Prozent auf 49,06 USD), Sandisk (+ 6,71 Prozent auf 1.831,50 USD), Incyte (+ 6,22 Prozent auf 97,98 USD) und United Rentals (+ 6,21 Prozent auf 1.056,58 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Cerebras Systems (-9,12 Prozent auf 214,94 USD), Lumentum (-8,86 Prozent auf 938,00 USD), DXC Technology (-8,50 Prozent auf 9,15 USD), Global Payments (-8,35 Prozent auf 67,85 USD) und Charter A (-8,03 Prozent auf 129,01 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 39.652.703 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,673 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Charter A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen