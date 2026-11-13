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Marktbericht

Börse New York: S&P 500 verliert zum Handelsstart

Börse New York: S&P 500 verliert zum Handelsstart

Der S&P 500 notiert am Freitag trotz positivem Vortag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
480.00 EUR -46.40 EUR -8.81 %
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Apple Inc.
324.10 EUR 2.80 EUR 0.87 %
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AppLovin Corp
366.80 EUR 6.50 EUR 1.80 %
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Broadcom
313.85 EUR -15.15 EUR -4.60 %
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Cerebras Systems Inc
108.29 USD 10.54 USD 10.78 %
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Cisco Inc.
88.16 EUR -3.91 EUR -4.25 %
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Corteva Inc Registered Shs When Issued
8.44 EUR 0.16 EUR 1.98 %
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Deckers Outdoor Corp.
77.52 EUR 1.04 EUR 1.36 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 0.0 %
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Lumentum Holdings Inc
515.70 EUR -52.00 EUR -9.16 %
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NVIDIA Corp.
145.02 EUR -5.32 EUR -3.54 %
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Sandisk Corp
790.00 EUR -50.00 EUR -5.95 %
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STERIS PLC Registered Shs
220.00 EUR -1.40 EUR -0.63 %
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Sysco Corp.
68.96 EUR 0.34 EUR 0.50 %
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Western Union Company
5.97 EUR -0.06 EUR -1.03 %
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Indizes
S&P 500
7,520.67 USD -71.73 USD -0.94 %
News | Analysen

Um 15:57 Uhr sinkt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,40 Prozent auf 7.561,86 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63,794 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,442 Prozent höher bei 7.625,95 Punkten, nach 7.592,40 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7.559,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.621,78 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 1,88 Prozent zu. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 7.805,45 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 7.798,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.737,49 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,26 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Cerebras Systems (+ 10,34 Prozent auf 107,86 USD), STERIS (+ 3,51 Prozent auf 262,34 USD), AppLovin (+ 3,34 Prozent auf 406,82 USD), Deckers Outdoor (+ 2,72 Prozent auf 86,83 USD) und Corteva (+ 2,61 Prozent auf 9,43 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-5,16 Prozent auf 555,12 USD), Sandisk (-4,57 Prozent auf 894,65 USD), Lumentum (-4,10 Prozent auf 599,01 USD), Cisco (-4,02 Prozent auf 97,91 USD) und Broadcom (-3,91 Prozent auf 350,10 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 19.764.674 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,672 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,60 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research

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