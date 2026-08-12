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Dow Jones-Kursverlauf

Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones am Donnerstagmittag

Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones am Donnerstagmittag

Am Donnerstag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
159.20 EUR -0.60 EUR -0.38 %
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American Express Co.
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Home Depot
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Merck Co.
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Nike Inc.
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NVIDIA Corp.
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Travelers Inc (Travelers Companies)
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UnitedHealth Inc.
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,674.10 USD -96.17 USD -0.18 %
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Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,16 Prozent auf 53.684,86 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,019 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,051 Prozent fester bei 53.797,47 Punkten in den Handel, nach 53.770,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 54.049,14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53.622,46 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,717 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52.498,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49.693,20 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 44.922,27 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 1,23 Prozent auf 134,56 USD), Goldman Sachs (+ 1,18 Prozent auf 1.049,50 USD), Walt Disney (+ 0,83 Prozent auf 104,08 USD), Coca-Cola (+ 0,80 Prozent auf 87,40 USD) und Nike (+ 0,64 Prozent auf 40,77 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Cisco (-8,65 Prozent auf 113,16 USD), Home Depot (-3,62 Prozent auf 295,20 EUR), 3M (-1,38 Prozent auf 181,24 USD), Boeing (-1,12 Prozent auf 228,60 USD) und American Express (-0,95 Prozent auf 340,80 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9.148.893 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,570 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Travelers-Aktie hat mit 10,84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,03 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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