Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 am Montagnachmittag

S&P 500-Performance im Fokus

19.10.26 20:02 Uhr

So bewegt sich der S&P 500 am Montag.

Am Montag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,58 Prozent höher bei 7.703,70 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,665 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,533 Prozent höher bei 7.700,25 Punkten in den Montagshandel, nach 7.659,44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7.684,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.731,18 Zähler.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, stand der S&P 500 bei 7.650,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 7.457,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 6.664,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,32 Prozent aufwärts. Bei 7.844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern verzeichnet.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit DXC Technology (+ 7,71 Prozent auf 14,67 USD), Datadog A (+ 6,56 Prozent auf 263,31 USD), Twilio A (+ 5,81 Prozent auf 258,57 USD), Sandisk (+ 5,66 Prozent auf 1.372,79 USD) und Palantir (+ 5,36 Prozent auf 196,00 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Cerebras Systems (-4,47 Prozent auf 121,53 USD), The Mosaic (-4,06 Prozent auf 18,06 USD), NRG Energy (-3,98 Prozent auf 99,62 USD), Eversource Energy (-3,78 Prozent auf 64,32 USD) und Ameriprise Financial (-3,73 Prozent auf 482,14 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 11.072.109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,80 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net