Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags

S&P 500 im Blick

21.09.26 17:59 Uhr

Am Mittag zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Der S&P 500 gewinnt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr 1,13 Prozent auf 7.737,09 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 62,386 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,613 Prozent auf 7.697,37 Punkte an der Kurstafel, nach 7.650,50 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tagestief bei 7.691,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.743,05 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 21.08.2026, einen Stand von 7.674,37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wurde der S&P 500 mit 7.500,58 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 6.664,36 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,81 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Intel (+ 14,58 Prozent auf 124,44 USD), Akamai (+ 10,27 Prozent auf 115,25 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,12 Prozent auf 610,85 USD), Moderna (+ 8,86 Prozent auf 167,69 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 8,03 Prozent auf 719,24 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil HP (-4,13 Prozent auf 32,98 USD), United Parcel Service (-3,47 Prozent auf 95,62 USD), FedEx (-3,38 Prozent auf 293,39 USD), Under Armour (-3,13 Prozent auf 4,65 USD) und eBay (-3,01 Prozent auf 108,47 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16.984.718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,667 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net