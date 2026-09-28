Börse New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

NASDAQ-Handel im Fokus

28.09.26 20:02 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York am ersten Tag der Woche.

Am Montag verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,62 Prozent auf 26.900,54 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,491 Prozent leichter bei 26.935,76 Punkten in den Handel, nach 27.068,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26.709,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26.990,02 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26.402,42 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25.297,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22.484,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 15,77 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.288,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Lifecore Biomedical (+ 54,64 Prozent auf 6,50 USD), American Eagle Outfitters (+ 5,82 Prozent auf 17,55 USD), BlackBerry (+ 5,54 Prozent auf 8,67 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 4,52 Prozent auf 46,51 USD) und Ligand Pharmaceuticals (+ 3,36 Prozent auf 311,64 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Modine Manufacturing (-8,57 Prozent auf 181,10 USD), Donegal Group B (-8,19 Prozent auf 16,71 USD), AXT (-7,18 Prozent auf 73,27 USD), Nissan Motor (-6,72 Prozent auf 1,86 USD) und PetMed Express (-6,54 Prozent auf 1,43 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 17.866.452 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,766 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net