Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag

NYSE-Handel im Blick

03.09.26 20:02 Uhr

Derzeit wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 1,10 Prozent stärker bei 7.751,17 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 61,304 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,390 Prozent höher bei 7.696,53 Punkten in den Handel, nach 7.666,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7.751,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.686,71 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,697 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.600,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, lag der S&P 500 noch bei 7.553,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.448,26 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,02 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Robinhood (+ 16,15 Prozent auf 124,27 USD), Coinbase (+ 10,64 Prozent auf 193,58 USD), Palantir (+ 7,93 Prozent auf 182,90 USD), Tesla (+ 7,12 Prozent auf 382,43 USD) und Principal Financial Group (+ 6,79 Prozent auf 118,87 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Amphenol (-49,40 Prozent auf 81,00 USD), Tyson Foods (-7,47 Prozent auf 51,64 USD), Charter A (-4,65 Prozent auf 151,57 USD), Moderna (-4,52 Prozent auf 144,00 USD) und General Mills (-4,09 Prozent auf 38,92 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14.980.129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,515 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 12,53 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net