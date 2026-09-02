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NYSE-Handel im Blick

Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag

Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag

Derzeit wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amphenol Corp.
69.30 EUR -66.68 EUR -49.04 %
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Charter Inc (A) (Charter Communications)
136.24 EUR 11.18 EUR 8.94 %
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Coinbase
165.94 EUR 12.94 EUR 8.46 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD -40.0 %
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General Mills Inc.
33.73 EUR -1.77 EUR -4.99 %
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Moderna Inc
123.22 EUR -6.54 EUR -5.04 %
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NortonLifeLock
26.04 EUR 0.74 EUR 2.92 %
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NVIDIA Corp.
197.28 EUR 3.72 EUR 1.92 %
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Palantir
157.58 EUR 11.14 EUR 7.61 %
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Principal Financial Group Inc.
102.00 EUR 8.50 EUR 9.09 %
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Robinhood
106.60 EUR 14.59 EUR 15.86 %
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Tesla
327.80 EUR 23.00 EUR 7.55 %
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Tyson Foods Inc.
47.75 EUR 0.57 EUR 1.21 %
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Western Union Company
6.25 EUR 0.11 EUR 1.86 %
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Indizes
S&P 500
7,749.20 USD 82.60 USD 1.08 %
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Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 1,10 Prozent stärker bei 7.751,17 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 61,304 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,390 Prozent höher bei 7.696,53 Punkten in den Handel, nach 7.666,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7.751,41 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.686,71 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,697 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.600,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, lag der S&P 500 noch bei 7.553,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.448,26 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,02 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Robinhood (+ 16,15 Prozent auf 124,27 USD), Coinbase (+ 10,64 Prozent auf 193,58 USD), Palantir (+ 7,93 Prozent auf 182,90 USD), Tesla (+ 7,12 Prozent auf 382,43 USD) und Principal Financial Group (+ 6,79 Prozent auf 118,87 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Amphenol (-49,40 Prozent auf 81,00 USD), Tyson Foods (-7,47 Prozent auf 51,64 USD), Charter A (-4,65 Prozent auf 151,57 USD), Moderna (-4,52 Prozent auf 144,00 USD) und General Mills (-4,09 Prozent auf 38,92 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14.980.129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,515 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 12,53 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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