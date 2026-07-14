DAX 25.000 -0,6%ESt50 6.266 -0,2%MSCI World 4.858 +0,4%Top 10 Crypto 8,44 +0,4%Nas 26.272 +0,6%Bitcoin 56.639 -0,4%Euro 1,1477 +0,5%Öl 84,7 -0,0%Gold 4.079 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung

Börse New York: So steht der Dow Jones mittags

Börse New York: So steht der Dow Jones mittags

Das macht der Dow Jones am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
140.05 EUR 2.95 EUR 2.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Alphabet C (ex Google)
322.95 EUR 12.50 EUR 4.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amazon
222.50 EUR 6.60 EUR 3.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
285.25 EUR 9.15 EUR 3.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
779.60 EUR -39.80 EUR -4.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
156.46 EUR -2.32 EUR -1.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
97.00 EUR -5.10 EUR -5.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
216.15 EUR -4.85 EUR -2.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
345.00 EUR 7.00 EUR 2.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
183.32 EUR -2.08 EUR -1.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
292.40 EUR -2.60 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
369.40 EUR -2.00 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,670.32 USD 162.05 USD 0.31 %
News | Analysen

Am Mittwoch legt der Dow Jones um 17:56 Uhr via NYSE um 0,28 Prozent auf 52.655,06 Punkte zu. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24,214 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,880 Prozent auf 52.046,36 Punkte an der Kurstafel, nach 52.508,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52.501,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52.823,95 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0,041 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51.671,03 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 15.04.2026, mit 48.463,72 Punkten bewertet. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 44.023,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,83 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 53.289,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 3,75 Prozent auf 326,67 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,63 Prozent auf 370,30 USD), Amazon (+ 3,40 Prozent auf 255,90 USD), Microsoft (+ 3,26 Prozent auf 397,47 USD) und 3M (+ 2,75 Prozent auf 160,89 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Cisco (-5,14 Prozent auf 111,07 USD), Caterpillar (-2,80 Prozent auf 907,25 USD), Travelers (-2,16 Prozent auf 329,57 USD), Chevron (-1,68 Prozent auf 178,70 USD) und Johnson Johnson (-1,47 Prozent auf 250,11 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8.083.264 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,306 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 3,92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets