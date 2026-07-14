Börse New York: So steht der Dow Jones mittags

Kursentwicklung

15.07.26 17:59 Uhr

Das macht der Dow Jones am Mittag.

Am Mittwoch legt der Dow Jones um 17:56 Uhr via NYSE um 0,28 Prozent auf 52.655,06 Punkte zu. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24,214 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,880 Prozent auf 52.046,36 Punkte an der Kurstafel, nach 52.508,27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52.501,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52.823,95 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0,041 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51.671,03 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 15.04.2026, mit 48.463,72 Punkten bewertet. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 44.023,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,83 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 53.289,30 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 3,75 Prozent auf 326,67 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,63 Prozent auf 370,30 USD), Amazon (+ 3,40 Prozent auf 255,90 USD), Microsoft (+ 3,26 Prozent auf 397,47 USD) und 3M (+ 2,75 Prozent auf 160,89 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Cisco (-5,14 Prozent auf 111,07 USD), Caterpillar (-2,80 Prozent auf 907,25 USD), Travelers (-2,16 Prozent auf 329,57 USD), Chevron (-1,68 Prozent auf 178,70 USD) und Johnson Johnson (-1,47 Prozent auf 250,11 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8.083.264 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,306 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 3,92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net