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Börse New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag

07.04.26 17:59 Uhr
Börse New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag | finanzen.net

Der NASDAQ 100 verliert am Dienstagmittag an Wert.

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NASDAQ 100
24.003,5 PKT -188,7 PKT -0,78%
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Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ um 1,08 Prozent auf 23.931,25 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,341 Prozent auf 24.109,57 Punkte an der Kurstafel, nach 24.192,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24.109,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23.779,85 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der NASDAQ 100 24.643,01 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.653,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 17.430,68 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 5,06 Prozent nach. Bei 26.165,08 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Broadcom (+ 3,60 Prozent auf 325,75 USD), Zoom Communications (+ 2,46 Prozent auf 84,71 USD), Diamondback Energy (+ 2,20 Prozent auf 198,54 USD), Intel (+ 2,13 Prozent auf 51,86 USD) und T-Mobile US (+ 1,20 Prozent auf 201,00 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Axon Enterprise (-7,29 Prozent auf 382,95 USD), Enphase Energy (-6,87 Prozent auf 31,33 USD), Arm (-5,96 Prozent auf 139,90 USD), Dollar Tree (-4,73 Prozent auf 105,83 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4,33 Prozent auf 122,16 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.721.373 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,735 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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