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NASDAQ Composite-Entwicklung

Börse New York: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

Börse New York: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

So performte der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilysys Inc.
97.50 EUR 2.00 EUR 2.09 %
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America's Car-Mart Inc.
2.35 USD 0.13 USD 5.86 %
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Compugen Ltd.
2.87 USD 0.28 USD 10.81 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
7.85 EUR -0.05 EUR -0.63 %
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Deckers Outdoor Corp.
76.20 EUR -2.74 EUR -3.47 %
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Erie Indemnity Co.
226.00 EUR 4.00 EUR 1.80 %
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Methanex Corp.
50.14 EUR -0.76 EUR -1.49 %
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Methode Electronics Inc.
14.10 EUR 2.00 EUR 16.53 %
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Monro Muffler Brake Inc.
10.90 EUR 0.30 EUR 2.83 %
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NVIDIA Corp.
182.30 EUR 3.48 EUR 1.95 %
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Omnicell Inc.
29.20 EUR -0.80 EUR -2.67 %
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Red Robin Gourmet Burgers Inc.
8.51 EUR 0.18 EUR 2.22 %
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SIGA Technologies Inc.
3.04 USD 0.10 USD 3.40 %
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TransAct Technologies Inc.
5.06 USD 0.30 USD 6.20 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,151.30 USD 171.11 USD 0.66 %
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Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,66 Prozent höher bei 26.151,30 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26.148,71 Zählern und damit 0,649 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25.980,19 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26.034,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26.225,83 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der NASDAQ Composite 24.975,82 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, mit 26.343,97 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Wert von 21.449,29 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,55 Prozent zu. Bei 27.190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Methode Electronics (+ 14,40 Prozent auf 16,05 USD), Compugen (+ 10,81 Prozent auf 2,87 USD), Monro Muffler Brake (+ 8,55 Prozent auf 13,96 USD), TransAct Technologies (+ 6,20 Prozent auf 5,06 USD) und Americas Car-Mart (+ 5,86 Prozent auf 2,35 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Red Robin Gourmet Burgers (-4,54 Prozent auf 9,67 USD), Omnicell (-4,15 Prozent auf 33,22 USD), Erie Indemnity (-3,97 Prozent auf 257,98 USD), Deckers Outdoor (-3,63 Prozent auf 88,74 USD) und Methanex (-3,37 Prozent auf 57,08 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 27.184.223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,459 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 20,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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20.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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