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NYSE-Handel im Blick

Börse New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im Dow Jones

Börse New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am ersten Tag der Woche fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
305.75 EUR 5.75 EUR 1.92 %
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Chevron Corp.
191.52 EUR 1.98 EUR 1.04 %
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Cisco Inc.
103.34 EUR -0.24 EUR -0.23 %
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McDonald's Corp.
209.10 EUR -2.10 EUR -0.99 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
482.10 EUR 3.10 EUR 0.65 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
31.29 EUR 0.22 EUR 0.69 %
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NVIDIA Corp.
201.55 EUR -3.70 EUR -1.80 %
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Procter & Gamble Co.
136.02 EUR 1.20 EUR 0.89 %
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Salesforce
211.15 EUR 6.15 EUR 3.00 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
328.60 EUR -0.50 EUR -0.15 %
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UnitedHealth Inc.
336.60 EUR -4.40 EUR -1.29 %
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Visa Inc.
345.15 EUR 2.20 EUR 0.64 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,875.21 USD 220.26 USD 0.43 %
News | Analysen

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 51.742,29 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 26,365 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,767 Prozent auf 51.258,95 Punkte an der Kurstafel, nach 51.654,95 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.718,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 51.887,13 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 52.573,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52.637,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der Dow Jones 45.479,60 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,94 Prozent nach oben. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 3,42 Prozent auf 236,98 USD), Chevron (+ 1,80 Prozent auf 215,80 USD), Apple (+ 1,49 Prozent auf 341,65 USD), Microsoft (+ 1,13 Prozent auf 541,11 USD) und Visa (+ 0,95 Prozent auf 389,13 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Cisco (-1,74 Prozent auf 116,33 USD), McDonalds (-1,04 Prozent auf 232,78 USD), Nike (-0,86 Prozent auf 34,41 USD), UnitedHealth (-0,77 Prozent auf 376,38 USD) und NVIDIA (-0,71 Prozent auf 227,65 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 2.412.667 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,931 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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