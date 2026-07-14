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Index-Performance

Börse Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Handelsende steigen

Börse Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Handelsende steigen

CAC 40-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
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Airbus SE
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CAC 40
8,382.43 EUR 15.58 EUR 0.19 %
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Der CAC 40 ging nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 8.382,43 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,455 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 8.367,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8.366,85 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.320,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8.398,43 Einheiten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,912 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 8.384,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8.274,57 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.766,21 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,28 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 621.671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 242,591 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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20:31 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy UBS AG
08.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets