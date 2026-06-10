Börse Paris: CAC 40 beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Index im Blick

Der CAC 40 zeigte sich am Abend leichter.

Der CAC 40 gab im Euronext-Handel letztendlich um 0,25 Prozent auf 8.400,11 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,479 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,154 Prozent auf 8.434,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8.421,14 Punkten am Vortag.

Bei 8.435,81 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8.353,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8.115,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, stand der CAC 40 bei 7.665,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7.589,66 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,50 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 240.619 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 246,887 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net