Börse Paris: CAC 40 bewegt sich mittags im Plus

CAC 40 im Blick

30.10.26 12:25 Uhr

Der CAC 40 gewinnt derzeit an Fahrt.

Am Freitag tendiert der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0,24 Prozent stärker bei 7.989,43 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,365 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,048 Prozent stärker bei 7.973,86 Punkten, nach 7.970,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.992,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7.957,61 Punkten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 2,21 Prozent aufwärts. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 7.964,51 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 8.485,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8.157,29 Punkten auf.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,51 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 144.243 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LOréal-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 225,798 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,77 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net