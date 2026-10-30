DAX 25.838 -0,8%ESt50 6.140 -1,1%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,26 -1,9%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 69.016 -1,0%Euro 1,1194 +0,0%Öl 117,6 +2,3%Gold 3.962 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
CAC 40 im Blick

Börse Paris: CAC 40 bewegt sich mittags im Plus

Börse Paris: CAC 40 bewegt sich mittags im Plus

Der CAC 40 gewinnt derzeit an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193.92 EUR -2.18 EUR -1.11 %
Charts | News | Analysen
Carrefour S.A.
13.20 EUR 0.17 EUR 1.30 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
428.60 EUR 1.20 EUR 0.28 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
66.60 EUR 1.34 EUR 2.05 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
28.07 EUR -0.17 EUR -0.60 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
4.07 EUR -0.13 EUR -3.18 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,967.64 EUR -2.36 EUR -0.03 %
News | Analysen

Am Freitag tendiert der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0,24 Prozent stärker bei 7.989,43 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,365 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,048 Prozent stärker bei 7.973,86 Punkten, nach 7.970,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.992,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7.957,61 Punkten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 2,21 Prozent aufwärts. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 7.964,51 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 8.485,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8.157,29 Punkten auf.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,51 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 144.243 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LOréal-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 225,798 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,77 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.